Linda de Mol afgevoerd per ambulance nadat ze ‘out’ ging van de pijn: ‘Kon niet op beide benen staan’

Presentatrice Linda de Mol (59) heeft na haar hand ook nog haar linkerenkel gebroken. Ze is afgelopen week afgevoerd met een ambulance na een ongelukkige val van een buitentrap, waarbij ze ook haar rechtervoet kneusde. ‘De vraag is of ik eind augustus wel de trap af kan tijdens Miljoenenjacht .’

De Mol was woensdagavond op bezoek bij een oud-collega toen ze bij het naar buiten stappen een ‘afstapje’ miste. ‘Ik zag het niet’, vertelt ze op haar website. ‘Superlieve mensen van de ambulance hebben mij naar Hilversum gebracht, omdat ik echt even out ging door de pijn en niet op allebei mijn voeten kon staan.’

De mediacoryfee viel naar eigen zeggen ‘heel ongelukkig’. Onlangs brak ze ook al het middenhandsbeentje in haar rechterhand, nadat ze hard tegen de hoek van een muur was gelopen toen haar twee aangelijnde honden bij het uitlaten een tegenovergestelde kant op gingen.

‘Mijn gebroken rechterhand is nog amper genezen, dus met krukken lopen is ook niet handig’, zegt ze nu. Het herstel gaat een tijdje duren, verwacht ze. ‘De vraag is of ik eind augustus wel de trap af kan tijdens Miljoenenjacht.’ Normaal gesproken daalt ze in haar SBS 6-show van een vrij lange showtrap af, waar later de zogenoemde ‘kofferkanjers’ op staan. ‘In ieder geval niet op hakken. Ik weet niet wat het universum mij wil zeggen: misschien dat ik rust moet nemen?’

Knaloranje gips

De ‘verantwoordelijken’ van haar gebroken hand zijn de labradorpups Molly en Loulou. Zij zijn de nieuwe liefdes in het leven van Linda, die afgelopen maart nog afscheid moest nemen van labrador Beer. In 2019 overleed zijn maatje Teddy al (van het duo ‘Teddy en Beer’).

De hand van De Mol zit waarschijnlijk niet meer in het knaloranje gips dat ze vorige maand kreeg. Ze koos de kleur zodat ze niet uit de toon zou vallen als ze nog altijd in het gips zou zitten bij de opnames van Ik hou van Holland deze maand. Het decor van de show bevat immers veel oranje.

Na één seizoen en een oudejaarsspecial met Rob Kemps als presentator vanwege Linda’s tv-pauze, keert ze binnenkort terug met de achttiende reeks. Naast haar treedt als vanouds teamcaptain Jeroen van Koningsbrugge aan, tegenover hem staat voor het eerst Richard Groenendijk. Hij volgt Leo Alkemade op.

