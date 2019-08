Linda de Mol en collega's in ‘verhuisbericht’ vol zelfspot

In de promo tillen Linda de Mol en Wendy van Dijk, maar ook Winston Gerschtanowitz, Guus Meeuwis, Timor Steffens en Jeroen van Koningsbrugge dozen een verhuiswagen in, gekleed in een blauw-wit verhuizersoverall. Hun programma's Dance Dance Dance, Ik Hou Van Holland en Miljoenenjacht (inclusief de kofferdames) verhuizen ook naar de buren, zo is te zien. De ‘props’ van die shows, zoals een stapel kazen uit Ik Hou Van Holland en een bordkartonnen logo van Dance Dance Dance, worden ook in de wagen getild.



Dan rijdt de verhuiswagen van de ene witte villa (met een variant van het RTL 4-logo erop) naar een villa een paar meter verder (met het SBS 6-logo). Die villa staat nog in de steigers. Jeroen van Koningsbrugge stapt uit en zegt: ,,Nou, er moet nog flink wat gebeuren zo te zien.” Linda de Mol lacht: ,,Wacht maar tot het af is. We gaan hier mooie weekenden beleven.”



Buurman Johan Derksen, van Talpa-zender Veronica, is zijn tuin aan het besproeien en kijkt het geheel met lede ogen aan. ,,Daar gaat de buurt”, zegt hij.



Talpa-eigenaar John de Mol heeft het afgelopen jaar flink wat programma's en sterren bij RTL 4 weggekaapt om het matig scorende SBS 6 naar een hoger kijkcijferplan te tillen. Vanaf september is te zien wat de verhuizing daadwerkelijk betekent voor de zenders.