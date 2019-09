Linda de Mol gaat voor de Kim Kardashian-look

In haar voorwoord schrijft Linda dat ze zich verbaast over de totale make-overs die meisjes en vrouwen zichzelf geven. Onlangs trof ze op Schiphol een baliemedewerkster die zich volgens de tv-koningin opgemaakt had ‘als een Cirque du Soleil-artieste’. De schuld ligt volgens Linda bij de make-up-tutorials op YouTube. ‘Ik kijk ook met plezier, vooral omdat je ziet hoe je met make-up een gezicht totaal kunt veranderen. Maar zo’n heavy makeup is leuk voor een fotoshoot of voor Temptation Island, niet voor op de fiets naar havo 4 of bij de incheckbalie om half zes ’s ochtends’, stelt ze.



Toch besloot ze voor dit themanummer van de Linda ‘de schaamte voorbij’ over het ‘continu hengelen naar aandacht en roem’ zich te laten omtoveren in een blonde Kim Kardashian. Make-up-artiest David Koppelaar – die in Amsterdam ook ‘de mooiste dragqueens’ maakt, aldus Linda – mag zich helemaal uitleven met zijn poederdoos inclusief plakkertjes en elastiekjes. ‘50 minuten later, met een extra haarstuk en een push-upbeha, kijk ik in de spiegel naar iemand anders’, schrijft Linda. Ze stuurt naar haar vriend Jeroen Rietbergen een kiekje en die antwoordt: ‘Wat, ben jij dat? Wat freaky.’



Toch heeft ze na afloop ook wel weer meer sympathie voor de meisjes en vrouwen die zich elke ochtend uitsloven met de make-up-doos. Zo klaagt ze, nu alle hulpmiddelen weg zijn, dat haar neus best breed is, haar lippen wel erg smal zijn en licht depressief wordt van die slappige kaaklijn en rimpels in haar voorhoofd.