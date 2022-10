Linda de Mol liet haar natte droom en die van al haar Talpa-collega's zien

Met video's ‘E­mo-pu­ber’ Roxeanne Hazes steelt de show in duetten-edi­tie Beste zangers: ‘Fan-tas-tisch’

Roxeanne Hazes (29) heeft gisteravond lof geoogst bij zowel collega’s als kijkers met haar twee optredens in de duettenaflevering van Beste zangers. Ze liet de ‘emo-puber’ in zichzelf los voor twee licht alternatieve rockliedjes naast Nielson en Jaap Reesema en gaf presentator Jan Smit terloops nog een lesje muziekgeschiedenis. ,,Het was fan-tas-tisch.’’

