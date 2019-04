Linda de Mol rent zelf niet mee, maar steunt wel: ‘Armoede is niet eerlijk’

video Beautyvlog­ger Nikkie de Jager lyrisch over ontmoeting met ‘queen’ Rihanna

9:32 Nikkie de Jager kan weer een ontmoeting met een internationale ster op haar naam schrijven. De beautyvlogger en make-up-artieste, bekend als NikkieTutorials, stond in Londen oog in oog met Rihanna (31). Op een instagramfoto is te zien hoe de 25-jarige vlogger knielt voor de zangeres en haar hand vasthoudt.