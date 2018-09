Linda de Mol: Samengaan RTL en Talpa móet misschien wel

Haar broer, eigenaar van Talpa TV John de Mol, sprak zich ook al eens uit voor een samengaan van zijn zendergroep (SBS 6, Veronica, Net 5 en SBS 9) met RTL. ,,Daar ben ik het zeer mee eens. Ik vind ons land best klein voor twee heel grote commerciële zendergroepen. Je zag het bij John de Mol en Joop van de Ende die heel druk bezig waren elkaar te beconcurreren tot ze samengingen (als Endemol in 1994) en het een groot succes werd. Ik vind het zeker niet ondenkbaar.’’

Niet ondenkbaar of onvermijdelijk? ,,Als het lineair (of traditioneel, red.) tv kijken zo achteruit blijft lopen, móet je op een gegeven moment misschien wel.’’ Het gezicht van talloze programma’s als Ik Hou van Holland, Miljoenenjacht en Oh Wat een Jaar, reageert hiermee ook op alle speculaties over een transfer naar Talpa TV. ,,Je weet niet welke kant het allemaal opgaat. Misschien kan ik straks wel het ene programma bij RTL en het andere bij SBS 6 doen.’’