Linda de Mol scoort met Miljoenenjacht, maar maakt toch een uitglijder

met videoDe comeback van Linda de Mol met Miljoenenjacht bij SBS 6 was een groot succes. Toch was niet alles koek en ei rond de 56-jarige tv-diva. Zo ging ze onderuit tijdens de opnames van de show, bevestigt haar management berichtgeving van RTL Boulevard .

Op zondagavond keerde Linda de Mol terug in de huiskamers van ruim 1,3 miljoen tv-kijkers. Een succes voor SBS 6, dat de afgelopen weken met flops als Avastars, The Nix Factor, IJsmeesters en Mini Stars flink in de kijkcijferpenarie zat. Ook na Linda noteerde Wie van de drie? mooie kijkcijfers voor de zender van John de Mol.

Reden voor confetti, zou je zeggen. Maar daar zal Linda mogelijk wel even genoeg van hebben. De presentatrice ging tijdens de opnames van Miljoenenjacht onderuit over de feestelijke snippers. ,,Confetti is glad”, reageerde haar management in een kort statement op het incident.

Overigens hield Linda geen verwondingen over aan de kleine glijpartij. Al zal ze zich bij de volgende keer dat er een hoog bedrag wordt uitgekeerd bij Miljoenenjacht ongetwijfeld even goed vasthouden aan haar desk.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment:

Volledig scherm Linda de Mol. © Talpa