Linda de Mol valt uit tegen koffermeisje: ‘Wil jij dat nóóit meer doen?’

Het draaide vanavond om de 31-jarige Ruben uit Abcoude, samenwonend met vriendin Gina, die er in de fanatieke ronde direct fanatiek in ging. Ruben ramde zo hard op de rode knop, dat zijn middenvoetsbeentje zo ongeveer gebroken moest zijn, merkte Linda op.

Eenmaal in het koffertjesspel bleek Ruben ook een gokker. Zo wees hij een aantal keer het bod van de bank af, zelfs toen het bedrag van 249.000 euro voorbij kwam. ‘Kan iedereen nu gaan duimen? Ik heb telkens het gevoel dat die 5 miljoen in dat koffertje zit’, prevelde ze terwijl ze naar Rubens gekozen koffertje 4 keek.

De spanning was om te snijden toen een koffermeisje - sinds dit seizoen maken 13 vrouwen en 13 heren de koffertjes open - haar gouden troef open klikte, en keek alsof ze water zag branden. Ruben had 5 ton weggespeeld, maar wie snel keek had ook aan de gevreesde 5 miljoen kunnen denken. ‘Wil je nóóit meer zo kijken?!’, riep Linda naar de brunette uit. ‘Sorry…’, reageerde zij zachtjes terug. Nadat iedereen opgelucht adem had gehaald, sloot Ruben een deal met de bank voor 449.000 euro. Een luttel bedrag vergeleken met de 5 miljoen die inderdaad in koffer 4 bleek te zitten.

Sidekick Winston Gerschtanowitz deelde het gewonnen bedrag ook uit aan een thuiswinnaar, die nietsvermoedend op de bank zat. ‘We zeiden net nog tegen elkaar dat we nooit wat winnen’, bracht de winnares uit. Winston benadrukte nog maar eens dat het ging om live beelden, omdat kijkers nog wel eens vermoeden dat dit niet het geval is.

Miljoenenjacht is een populair koffertjesspel. Het betekende dit jaar de rentree van Linda de Mol op SBS 6 na de misstanden in The Voice of Holland. Linda legde in januari haar werkzaamheden neer nadat bleek dat haar ex-partner Jeroen Rietbergen daarbij betrokken was. De opnames van Miljoenenjacht sleepten haar door een donkere periode. Een warm applaus van het studiopubliek tijdens de eerste aflevering, emotioneerde haar.