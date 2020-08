Linda de Mol ziet 'ups en downs' na eerste jaar Talpa

Als Linda terugkijkt op haar eerste jaar ziet ze ‘ups en downs’ maar ‘meer up dan down’. De kijkcijfers zijn volgens haar groeiende. ,,Als je kijkt naar het gemiddelde dan is het toch wel langzaam steady aan het stijgen”, zei ze in RTL Boulevard. ,,Bij sommige programma’s denk ik: ‘dat had wel ietsje meer gekund’ en ‘goh, wat gek dat dat helemaal niet aanslaat’, maar bij andere dingen denk je ineens: ‘oh dat gaat toch hartstikke goed’.”



Aan de sfeer ligt het in ieder geval niet. ,,We met z’n allen toch het gevoel van: ‘het moet toch lukken om dat marktaandeel omhoog te krijgen’. We appen veel met elkaar, met Wendy en Winston en de andere presentatoren. Dat is hartstikke leuk.”