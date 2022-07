Linda Hakeboom geeft update over herstel: ‘Fysiek soort van oke’

Belgische kroonprin­ses zorgt voor verbazing: liever op legerkamp dan met vakantie

De Belgische kroonprinses Elisabeth heeft voor verbazing gezorgd in haar thuisland. Nu ze zomervakantie heeft na het eerste jaar van haar studie geschiedenis en politiek in Oxford, besloot ze niet van een lange rustperiode te genieten, maar naar een militair kamp in Aarlen te gaan.

28 juli