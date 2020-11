Linda Hakeboom ondergaat IVF-traject: ‘Mogelijk onvruchtbaar door chemotherapie’

‘Een paar maanden geleden had ik me nooit kunnen voorstellen dat ik hier nu iets over zou delen’, zegt Linda in de video. ‘Toen ik hoorde dat ik kanker heb, kreeg ik ook nog te verwerken dat chemotherapie je onvruchtbaar kan maken. En hoewel ik nooit iemand ben geweest met rammelende eierstokken, is geconfronteerd worden met het feit dat het ineens voor je wordt besloten toch ineens heel eng. En dus zat ik vlak voor de chemotherapie ineens óók aan de IVF.’