Linda Hakeboom viert klein feestje: geen uitzaaiingen, tv-opnames gaan door

Hoewel het voormalige Rambam-gezicht opgelucht is, staat haar leven op zijn kop. ,,Ik ben al de hele dag aan het nadenken hoe bizar het is dat je in één week gaat van ‘niks aan de hand’ naar zo ongeveer feestvieren omdat je ‘maar’ één tumor hebt’’, zegt ze. ,,Maar voor nu is dat wel echt goed nieuws. Het betekent alsnog wel chemotherapie, operatie, dus dat is heel spannend. Maar voor nu is het effe feest.’’



Ondanks haar ziekte begint Linda morgen toch aan opnames van een nieuw programma. ,,Ik wilde dat door laten gaan, want ja, het leven gaat ook door’’, zegt ze. ,,En ik heb er gewoon zin in, het is afleiding. Het is superleuk en met een leuk team.’’ Vanwege de opnames liet ze zich, net als de rest van de crew, testen op het coronavirus. Het resultaat is nog niet bekend. ,,Zou leuk zijn als ik daar wel een goede uitslag van krijg’’, besluit ze, terwijl ze haar hand voor haar gezicht slaat.



Ze bedankt haar fans voor de duizenden steunberichten die ze de afgelopen dagen kreeg. ‘Ik kan echt niet in woorden vatten hoeveel dat betekent’, schrijft ze. Linda probeert alles te beantwoorden, maar vraagt nogmaals om geduld. ‘Ik moet het een beetje op m’n eigen tempo doen. Het is allemaal al zoveel verwerken deze tijd.’