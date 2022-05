Linda Hakeboom werkt aan docu over S10: ‘Ben op de gelukkigste plek in tijden’

Na het goede nieuws dat er geen kanker meer te zien is bij Linda Hakeboom, is ze weer aan het werk gegaan. Ze reisde af naar Turijn en trapte direct af met een leuke klus: Hakeboom werkt namelijk aan een documentaire over S10, zo maakt ze vandaag bekend. ‘Heel gelukkig dat ik op een punt ben dat dat weer kan.’

Hakeboom maakte vorig jaar bekend de diagnose borstkanker te hebben gekregen. Vanaf dat moment hield ze haar volgers op sociale media wekelijks op de hoogte van alle perikelen, waaronder chemotherapie. Ze vertelde over de goede dagen, maar was ook openhartig over de slechtere dagen. Eind april bracht ze mooi nieuws: de uitslagen van de scan waren goed en er was geen kanker meer te zien.

Het goede nieuws gaf Hakeboom de doorslag om weer aan het werk te gaan. Ze reisde deze week af naar Turijn. Waar het er aanvankelijk op leek dat ze daar voor eigen plezier was, maakt ze vandaag duidelijk dat ze daar vooral is om te werken.

‘Ik mag een documentaire maken over deze bijzondere vrouw’, schrijft Hakeboom bij een reeks foto’s, waarop ze onder meer met S10 gekiekt is. ‘Daarom ben ik dus nu in Turijn. Heel gelukkig dat ik op een punt ben dat dat weer kan. Hoewel het soms nog wat veel van m’n lichaam vraagt, daar ben ik heel eerlijk in, ben ik op de gelukkigste plek in tijden!’, jubelt de documentairemaakster.

Het is nog niet bekend wanneer de documentaire te zien is.

S10 vertegenwoordigt dit jaar Nederland op het Eurovisie Songfestival met het nummer De Diepte. Afgelopen dinsdag werd bekend dat de zangeres door is naar de volgende ronde en dus verzekerd is van een plek in de finale zaterdag.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Linda Hakeboom (@lindahakeboom) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: