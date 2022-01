Linda. wist langer van mogelijk wangedrag Ali B

Het blad Linda. kreeg in juni 2020 al signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag door rapper Ali B. Dat bevestigt een woordvoerder van het blad na berichtgeving van de Volkskrant hierover. Linda. sprak in 2020 met twee vrouwen die hier naar eigen zeggen mee te maken hebben gehad. Een van hen, een oud-deelnemer van The Voice , zei door Ali B te zijn verkracht. Maar die verhalen hebben het blad nooit gehaald.

Creatief directeur Jildou van der Bijl bevestigt dit vandaag op de website van het blad. Ook Linda de Mol, die aan het roer van Linda. staat, werd ‘vertrouwelijk op de hoogte gesteld’, zo blijkt uit de verklaring. ‘Linda de Mol wist van ons contact met de vrouwen, dat dit anoniem gemeld was en zeer vertrouwelijk was. Ook zij heeft zich gehouden aan deze vertrouwelijkheid.’ Het leidde uiteindelijk niet tot een melding bij Talpa, waarvan het blad onderdeel is, omdat de The Voice-deelnemer dit niet zou hebben gewild.

De verhalen hebben het blad niet gehaald omdat de hoofdredactie het bewijs ‘te mager’ vond, stelt Van der Bijl verder. ‘We hebben - in onze research - nog een jonge vrouw gesproken die ook vertelde over seksueel grensoverschrijdend gedrag door Ali B. Desondanks achtten wij de bewijslast (nog) niet groot genoeg om hierover te publiceren, er was bovendien geen sprake van aangifte. Publicatie op dat moment zou juist schadelijk kunnen zijn geweest voor de slachtoffers.’

Omdat de vrouwen hun verhalen wel graag wilden openbaren, heeft het blad contact gezocht met Tim Hofman. ‘In een persoonlijk gesprek samen met de twee jonge vrouwen zijn in maart 2021 de getuigenissen overgedragen aan hem en zijn redactie. We zijn ontzettend blij en trots dat deze twee dappere vrouwen inmiddels aangifte hebben gedaan en dat hun ervaringen een podium hebben gevonden, waardoor deze praktijken gestopt kunnen worden’, besluit Van der Bijl.

Boos

Het programma Boos, dat een aflevering maakte over mogelijke misstanden bij The Voice, kreeg berichten binnen van seksueel grensoverschrijdend gedrag door een regisseur van het programma, bandleider Jeroen Rietbergen en coaches Ali B en Marco Borsato. Eerder zei John de Mol, die The Voice lange tijd produceerde en heeft bedacht, dat hij nog maar één keer een melding had gekregen van grensoverschrijdend gedrag bij het programma. Die melding ging over Rietbergen, die toentertijd de vriend was van Linda de Mol. Maar Linda. kreeg dus al in 2020 aanwijzingen voor mogelijk grensoverschrijdend gedrag door Ali B.

Tegen Ali B zijn twee aangiftes gedaan, waarvan één wegens verkrachting. Voordat de tweede aangifte binnenkwam heeft RTL de samenwerking met de rapper voorlopig stopgezet. Ali B wil niet op de beschuldigingen in de Volkskrant reageren. Eerdere aantijgingen ontkent hij.

