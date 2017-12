Lindsay Lohan gebeten door slang tijdens vakantie

De 31-jarige actrice deelde de bijtwonden op Instagram Story, maar verzekert in de video dat het goed gaat met haar. Terwijl ze de exotische omgeving filmt vertelt ze: ,,Ik hou ervan, het is zo mooi. Een geweldige plek, afgezien van mijn slangenbeet. Ik werd onlangs gebeten door een slang tijdens een wandeling. De positieve kant ervan is dat ik oké ben. Gelukkig nieuwjaar en God zegene je.''

Gisteren werd nog bekend dat de roodharige Amerikaanse een belastingschuld van 100.000 dollar heeft. Momenteel woont Lindsay in Dubai waar ze naar verluidt studeert en ze heeft ook een woning in Londen. ,,Ik houd van New York, maar ik houd ook van de kalmte en rust in het Midden-Oosten, omdat er geen camera's in Dubai zijn en ik de focus kan leggen op dingen die ik wil doen'', zei ze onlangs tegen Entertainment Tonight.