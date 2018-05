Lingeriemodel Miranda Kerr bevallen van zoontje

Pech voor Rico Verhoeven; nieuwe auto al paar uur later 'in de prak'

9 mei Rico Verhoeven is vanmiddag van een koude kermis thuisgekomen. De kickbokser deelde zo trots als een pauw zijn gloednieuwe Range Rover op Instagram, maar raakte enkele uren later betrokken bij een auto-ongeluk. En dus had hij meteen al flinke schade aan zijn fraaie bolide. ,,Sommige mensen kunnen echt niet rijden", verzuchtte hij in een filmpje.