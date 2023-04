Lintje voor Zwarte Cross-mascotte Tante Rikie

Floor Jansen mag het voorpro­gram­ma van Metallica verzorgen

Niet Five Finger Death Punch, maar Floor Jansen treedt op zaterdag in de Johan Cruijff ArenA op in het voorprogramma van Metallica. Dat maakte concertorganisator MOJO maandag bekend. De Amerikaanse metalband moet ‘helaas door onvoorziene omstandigheden’ afzeggen.