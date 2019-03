Lion King best bezochte musical in Nederland ooit

The Lion King mag zichzelf officieel de best bezochte musical van Nederland noemen. De voorstelling trok, verdeeld over twee speelperiodes, ruim 3,3 miljoen bezoekers. Daarmee het is het record van Soldaat van Oranje (tot nu toe ruim 2,8 miljoen miljoen kaartjes) verbroken.

Dat heeft producent Stage Entertainment Nederland bekendgemaakt. The Lion King was eerder van april 2004 tot en met augustus 2006 al te zien in het Circustheater in Scheveningen en trok toen 1,7 miljoen kijkers. In oktober 2016 werd het stuk in reprise genomen. De teller van het aantal bezoekers staat nu op ruim 3,3 miljoen.

Directeur Albert Verlinde van Stage Entertainment maakte het nieuws vanmiddag bekend, voorafgaand aan de duizendste voorstelling van de nieuwe reeks van The Lion King. De musical, die in januari opnieuw de AD publieksprijs bij de Musical Awards won, is gebaseerd op de gelijknamige Disneyfilm uit 1994 over leeuwenwelpje Simba dat moet vluchten als zijn gemene oom Scar zijn vader Mufasa vermoordt en de macht grijpt. De musical, met muziek van Elton John en Tim Rice, ging in 1997 in première op Broadway en won zes Tony Awards.