Little Mix boos op krant na naamsverwisseling: ‘Gebeurt te vaak bij vrouwen van kleur’

Eilish en Spring­steen kansheb­bers bij testevent BRIT Awards

7:43 Billie Eilish, Taylor Swift, Bruce Springsteen, The Weeknd en Dua Lipa zijn dit jaar de grote kanshebbers bij de BRIT Awards. De belangrijkste Britse muziekprijzen worden vandaag uitgereikt in Londen. Onder anderen Coldplay, Dua Lipa, The Weeknd en Olivia Rodrigo treden op tijdens het evenement. De show begint om 21.00 uur Nederlandse tijd.