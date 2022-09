LIVE | Charles vandaag officieel benoemd tot koning, Britse Lagerhuis legt eed van trouw af

Helen Mirren: trots ‘een Elizabe­thaan’ te zijn

Actrice Helen Mirren zegt in een reactie op de dood van de Britse koningin Elizabeth trots te zijn om ‘een Elizabethaan’ te zijn. Mirren speelde de Queen in 2006 in de film The Queen en deed dat in 2013 nog eens over in het stuk The Audience op West End.

