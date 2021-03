LIVE | Intens nerveuze Jasper sneuvelt vlak voor eindstreep

The VoiceDe spanning is om te snijden: wie wint vanavond de grote finale van The voice of Holland? Wordt het de zingende stewardess Nienke, de hokjesloze Dani, de jonge Sem met de oude stem of tóch professioneel pechvogel Jasper, de meest nerveuze kandidaat ooit? Ook vanavond: nog één keer de vlijmscherpe Anouk én een hereniging tussen Marco Borsato en Maan. Mis niks in ons liveblog.