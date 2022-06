LIVE | Johnny Depp wint rechtszaak, Amber Heard moet 15 miljoen dollar schadevergoeding betalen

met livestreamDe jury heeft Johnny Depp gelijk gegeven in de smaadzaak die hij had aangespannen tegen Amber Heard. Heard hoorde 15 miljoen dollar aan schadevergoeding toegekend worden. Depp was niet aanwezig bij de uitspraak, Heard wel.

De jury, bestaande uit vijf mannen en twee vrouwen, unaniem in het voordeel van Johnny Depp in zijn rechtszaak, dat Amber Heard hem een seksueel misbruiker noemde laster was. De jury vond de beschuldigingen van Heard in de Washington Post verder kwaadaardig. De jury kende Depp tien miljoen dollar aan schadevergoeding toe en 5 miljoen dollar aan strafkosten aan de rechtszaak. Maar die laatste komt in de staat Virginia neer op maximaal 350.000 dollar. Jury kent Heard wel twee miljoen dollar schadevergoeding toe in haar tegenzaak tegen ex-man Johnny Depp. Die schuldig is bevonden aan smaad.

Lees ook PREMIUM Moddergevecht tussen Depp en Heard blijkt ontluisterender dan welke soapserie ook

De vonnissen maken een einde aan een op televisie uitgezonden proces waarvan Depp had gehoopt dat het zijn reputatie zou helpen herstellen, het werd echter een groot mediaspektakel vol schandalen. De rechtszaak tussen Hollywoodsterren Johnny Depp en Amber Heard draaide om een essay dat de actrice in 2018 schreef voor The Washington Post, naar eigen zeggen als slachtoffer van huiselijk geweld. Ze noemt Depp, met wie ze tussen 2011 en 2015 een relatie had, niet bij naam in het stuk, maar volgens de acteur is het overduidelijk dat het over hem ging. ,,Ik heb het recht om mijn verhaal te doen. Johnny had me lang genoeg mijn stem ontnomen”, verklaarde Heard in de rechtbank.

Haar beweringen waren pure laster, meende Depp, want hij ontkende haar ooit te hebben mishandeld. Hollywood wil hem nu niet meer hebben, klaagde de acteur. Hij eiste daarom 50 miljoen dollar aan schadevergoeding van haar. De actrice had haar ex daarna óók beschuldigd van laster vanwege zijn aantijgingen jegens haar - zij zou liegen en hem mishandeld hebben - en eiste een bedrag van 100 miljoen dollar.

De juryleden kregen meer dan honderd uur aan getuigenissen van dokters, psychologen, beveiligers en vrienden, tot aan topmodel Kate Moss toe, die in de jaren 90 een relatie had met Depp. Ze zagen foto’s van blauwe plekken bij Heard en van de bebloede vinger van Depp - hij zei dat zij een wodkafles naar hem gooide en hij daardoor het topje van zijn vinger verloor, zij claimde dat hij het topje er zelf afsneed en daarna teksten op de muren kalkte met zijn eigen bloed. Daarna, zei ze, misbruikte hij haar met een drankfles. Nog zo’n bizar verhaal: de ochtend na een ruzie vond hij een drol in bed, van háár. Zij ontkende: het was de hond, die zijn wiet zou hebben opgegeten. Over en weer beschuldigen ze elkaar van alcohol- en drugsmisbruik.



De uitspraken zouden om 21.00 uur vanavond in de rechtbank van Virginia worden voorgelezen. Maar de rechter stuurde de jury terug omdat deze het formulier niet volledig had ingevuld. Later volgde alsnog de hele uitspraak.

Er werd volop modder gegooid tijdens de rechtszaak:

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment:

Volledig scherm Johnny Depp. © EPA