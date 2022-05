LIVE | S10 komt op met regenboogvlag en Chantal Janzen kritisch op grappen

Droomkop­pel Sonny en Dylan al meer dan een halfjaar gelukkig getrouwd: ‘Dit was de ultieme relatie­test’

Ze zijn het eerste geslaagde homokoppel van Married At First Sight: Dordtenaar Sonny Monster-Lanjouw (29) en Dylan Lanjouw-Monster (27) uit Emmen. Vanaf het eerste moment dat de twee elkaar bij het altaar zagen, was er een klik. De mannen zijn gék op elkaar en nu het programma afgelopen is, mogen ze eindelijk van de daken schreeuwen dat ze nog altijd gelukkig getrouwd zijn.

