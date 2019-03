Loeki de Leeuw maakt geen comeback op tv

,,Het is puur een geldkwestie", benadrukte Patricia Sonius van de STER vanochtend in Jan-Willem start op, het NPO Radio 2-programma dat de eenmalige comeback van Loeki aanjoeg. Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte startten in januari spontaan een petitie om Loeki terug op televisie te krijgen. Binnen een etmaal kwamen zo'n 20.000 handtekeningen binnen.



Ook bij de STER meldden enthousiaste Loeki-fans zich. Zij dachten ook mee, vertelde Sonius. Zo kreeg de stichting de suggestie Loeki te digitaliseren om zo de kosten te drukken. Ook daar is serieus naar gekeken, benadrukte de zegsvrouw, maar de vraag is of de kijkers Loeki ook digitaal weten te waarderen in plaats van als een pop. Verder sprak de STER over de rechten en werd gezocht naar een medewerker die zich fulltime op Loeki zou storten.