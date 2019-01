Loeki de Leeuw maakt vanavond comeback vlak voor het Journaal

Het gaat om nieuw materiaal dat is geproduceerd onder leiding van Louise Geesink, de dochter van Joop Geesink, de bedenker van Loeki. Het gaat om een filmpje dat gebruik maakt van de oude pop én digitaal geanimeerde beelden. ,,Loeki moet blijven zoals hij is, namelijk aaibaar, tastbaar en pluche", aldus de zegsvrouw. De STER beklemtoont dat het vooralsnog om een eenmalig filmpje gaat. ,,Over de vraag of Loeki vaker terugkeert, moet het bestuur van de STER zich uitspreken", legt ze uit. ,,De petitie van Jan Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte heeft wel extra aandacht gegenereerd. Maar eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat mensen nog opvallend vaak bellen en mailen over Loeki. Zijn populariteit is nooit echt verdwenen.”

‘Asjemenou’

Loeki de Leeuw onderbrak de STER-reclames tussen 1972 en 2004. Vaak ging er in de filmpjes iets mis waarbij Loeki steevast ‘asjemenou’ riep. In totaal zijn er meer dan zevenduizend filmpjes rond Loeki gemaakt. De STER stopte in 2004 met de filmpjes omdat het te duur werd om ze te maken.

Het leeuwtje was in de jaren tachtig mateloos populair; hij had onder meer zijn eigen cassettebandjes waarop hij avonturen beleefde. Hij is de naamgever van de Gouden Loeki, de prijs voor de beste reclamespot van het jaar. Een aantal originele Loeki-poppen is te zien in Beeld en Geluid in Hilversum.