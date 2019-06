Loes Haverkort brengt single uit na winst It Takes 2: Ik ben niet meer te stoppen

Allereerst, gefeliciteerd met de winst. Kun je het zelf eigenlijk al bevatten?

,,Ja, dank je wel! Het was zo'n intense ervaring en een echt avontuur, van het begin tot het einde. Ik had totaal niet verwacht dat ik zou winnen. En dat zag je ook wel aan mijn gezicht, het was echt een close call. Toen ik hoorde dat ik had gewonnen, was ik blown away.”



Je had niet verwacht dat je kans zou maken om te winnen. Waarom deed je mee?

,,Ik was heel onzeker voordat ik meedeed aan It Takes 2. Ik voelde me heel naakt, wist niet of ik de kracht zou hebben om mij kwetsbaar op te stellen. Maar tegelijkertijd wilde ik mezelf ook laten zien aan het grote publiek en schijt hebben aan de mening van anderen. Omdat ik er zo in stond, kon ik ook dicht bij mezelf blijven. Toen Marcel en de producenten hun vertrouwen naar mij uitspraken, had ik zoiets van: ‘ik moét dit doen’.”



Marcel Veenendaal, de frontzanger van DI-RECT, was jouw coach. Hoe vond je die samenwerking?

,,Marcel is echt een angel sent from above. Hij zit vol liefde, zag mijn kern en zei: ‘dít gaan we laten zien’. Zijn vertrouwen in mij gaf mij een heel goed gevoel, het gevoel dat ik er mag zijn. Voor de optredens was het vaak even muisstil. Dan keken we elkaar aan en wisten we: ‘we zijn er klaar voor’.”



Je stond in de finale met geduchte concurrenten. Zag je It Takes 2 ook echt als een wedstrijd?

,,Eigenlijk heb ik voor mezelf al veel overwonnen. Het maakte me dus niet uit of ik zou winnen. Met Pim, Lisa en Imanuelle kan ik heel goed opschieten. We kunnen het eigenlijk allemaal met elkaar vinden. We gunnen elkaar de wereld en hebben zelfs een groep op WhatsApp aangemaakt.”



En nu ben je er alsnog met de titel vandoor gaan. Je eerste single is zelfs al gelanceerd. Waar gaat het nummer, Lost, over?

,,Het liedje is een paar jaar geleden al geschreven, maar nooit afgemaakt. Het was dus een mooi moment om dat nu te doen. Lost gaat over de liefde en relaties. Soms raak je elkaar kwijt, en weet je niet hoe het afloopt. Je wil met elkaar verder, hoopt dat het goedkomt, maar daar heb je soms gewoon geen zicht op.”