Loes Luca en Pierre Bokma samen theater in

De twee acteurs speelden het stuk, waar ze allebei meerdere rollen vertolken, medio 2021 zeven keer. Vanwege de zoveelste coronasluiting van de theaters moest de tournee daarna worden afgelast. ,,We willen het stuk heel graag nog een keer spelen, maar Pierre kan pas in 2024. Dus dan gaan we het doen”, meldt de 68-jarige actrice. ZOEK! gaat over het leven van de hond Jezus. Het dier ontmoet achtereenvolgens een bang kind, een verwarde man, twee tieners met een joint, een sekswerker met verhuisplannen en twee daklozen die niet meer dakloos willen zijn. Jezus helpt de mensen, bedoeld of onbedoeld, op hun zoektocht in het leven.



Luca staat momenteel in de voorstelling Uit het hoofd, deels gebaseerd op haar eigen leven. Zij speelt een actrice die haar leven beschouwt, of wat zij zich daarvan herinnert. De komedie is geschreven door Maria Goos.