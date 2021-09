Loes Luca speelt dementerende moeder in nieuwe serie: ‘Alzheimer is mensonterende ziekte’

‘De eerste keer dat ik iets vreemds merkte aan mijn moeder, was toen ze crème fraîche bij door de kroten roerde. O sorry, dat is Rotterdams voor bietjes. Ze deed crème fraîche bij de bietjes en dat deed ze anders nooit. Een dag later zette ze mijn bord op een andere plek dan waar ik al twintig jaar zat. Dat klopte ook niet. Ze bedacht overal redenen voor. Dan vroeg ik haar: waarom heb je nu twintig Danoontjes gekocht? ‘Oh, daar had ik trek in’. Een dag later kwamen er weer twintig bij. ‘Ja, ze waren in de aanbieding.’