Loiza doet nonchalant in lingerie en zoontje Chantal is eigenwijs

Recensie Geloof de hype: Everything Everywhere All At Once is een ware filmsensa­tie

Het concept van de ‘multiverse’ is hip. Onlangs raakten ook Marvelhelden Spider-Man en Doctor Strange verdwaald in meerdere parallelle werelden. Die films kunnen de prullenbak in. Het sensationele Everything Everywhere All At Once, vanaf donderdag in de bioscoop, geeft dezelfde kick die Being John Malkovich en de eerste The Matrix in 1999 veroorzaakten. En dan dekken die vergelijkingen nog niet de helft van de lading.

17 mei