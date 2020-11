Loiza poseert zwoel in afgezakte badjas en Eloise heeft rijles in peperdure wagen

ShowBytesKorte updates van de sterren op sociale media - wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van bekend Nederland. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd. Door een technische storing zijn de foto’s anders zichtbaar dan normaal.

Delen per e-mail

Een van de voordelen van roem is dat je mensen kunt inhuren om je in te zepen, weet ook Frans Duijts.

Volledig scherm © Instagram Frans Duijts

Boer Zoekt Vrouw-gezicht Milou Rietjens krijgt vaak veel lof van haar volgers en vond het tijd om wat terug te geven.

Volledig scherm © Instagram MilouMartina

The Voice-winnares Sophia Kruithof moest haar eerste tournee afzeggen vanwege de coronacrisis, maar ziet alles gelukkig nog door een roze bril.

Volledig scherm © Instagram Sophia Kruithof

Topmodel Loiza Lamers is alvast bezig met haar goede voornemens voor 2021. De eerste: een badjas die wél blijft zitten.

Volledig scherm © Instagram Loiza Lamers

Jim Bakkum, die hier zo te zien al fietsend een selfie maakte, geeft altijd graag het goede voorbeeld.

Volledig scherm © Instagram Jim Bakkum

Mensen zijn de enige zoogdieren die lachend voor de spiegel pronken met hun spieren. Bioloog Freek Vonk heeft een exemplaar vastgelegd.

Volledig scherm © Instagram Freek Vonk

Musicalster Carolina Dijkhuizen was zo blij met haar make-up dat ze een rondje door de supermarkt is gaan lopen om andere mensen mee te laten genieten.

Volledig scherm © Instagram Carolina Dijkhuizen

De doorgaans zo normale gravin Eloise van Oranje had een behoorlijk decadente rijles in een peperdure Tesla. Voor de critici heldert ze op: volgende keer zit ze weer in een ‘normale’ auto.

Volledig scherm © Instagram Eloise van Oranje

Actrice Abbey Hoes blijkt zich niet optimaal te hebben ingelezen qua outfit voor haar rol als bouwvakker.

Volledig scherm © Instagram Abbey Hoes

Het enige ongezellige aan het hebben van acht zussen is dat ze soms niet allemaal op één bed passen, merkte Yolanthe Cabau.

Volledig scherm © Instagram Yolanthe Cabau

Het water staat menig dj door de coronacrisis aan de lippen, maar gelukkig heeft Nicky Romero ook andere talenten.

Volledig scherm © Instagram Nicky Romero

Een teleurstellende dag voor Boer Zoekt Vrouw-deelneemster Annemiek Koekoek. Haar zelfgeschreven verhaal werd bij het voorlezen in de wei met boegeroep onthaald.

Volledig scherm © Instagram Annemiek Koekoek

Of hij nou op drank of eiwitshakes leeft, André Hazes knipt nog steeds altijd zijn vrienden uit foto’s.

Volledig scherm © Instagram André Hazes

Nu de man van actrice Jelka van Houten, Henri van Loon, niet hoeft op te treden, houdt hij er een vreemde hobby op na. Iedere ochtend snijdt hij een plakje kaas uit precies in de vorm van een beschuitje.

Volledig scherm Jelka van Houten © Instagram

Na jaren fan te zijn ontmoette Barack Obama eindelijk zijn grootste idool: Ali B. Hij mocht zelfs met de rapper op de foto.

Volledig scherm Ali B © Instagram

Het gaat naar verluidt niet goed met kickbokser Rico Verhoeven, de sporter wordt geteisterd door stemmen in zijn hoofd.

Volledig scherm Rico Verhoeven © Instagram

Nu de kersteditie van de Toppers niet doorgaat, is zanger Gerard Joling bang om werkloos te raken. Hij heeft alvast een nieuwe LinkedIn-foto laten maken.

Volledig scherm Gerard Joling © Instagram

Bij model Daphne Deckers zit er altijd wel een vijf in de klok. Met zo'n kerst.. eh wijnboom is het nooit te vroeg voor een drankje.

Volledig scherm Daphne Deckers © Instagram

Blauw, geel, rood en zwart: zangeres Anouk beeldt uit hoe een Piet Mondriaan-schilderij eruit ziet.

Volledig scherm Anouk © Instagram

Presentatrice Olcay Gulsen is gevloerd door het coronavirus, maar gelukkig is ze niet te moe om nog snel even een selfie te delen.

Volledig scherm Olcay Gulsen © Instagram

Met al dat lekkers in de Koffietijd-studio is het toch vreemd dat Quinty Trustfull kiest voor een hap van een houten pollepel in plaats van een stuk gebak.

Volledig scherm Quinty Trusfull © Instagram

Of musicalster Karin Bloemen na deze video haar naam veranderde in Karin Tutorials is nog niet bekend.

Volledig scherm Karin Bloemen © Instagram