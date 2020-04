Loiza zonder kleding op woningsdag en koning al langer fan van ‘social distancing’

Prinses Alexia vertelt over opvoeding: ‘Echt best wel eh... heel goede ouders’

15:54 Prinses Alexia heeft vandaag in een livegesprek met Youtuber Enzo Knol een boekje open gedaan over het gezinsleven van de Oranjes. De middelste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima is ondanks het drukke werk van haar ouders heel blij met ze, zo zei ze in het online vraaggesprek dat ze samen met haar moeder deed.