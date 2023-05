Longcovidpatiënt Geertje maakt diepe indruk bij Even tot hier: ‘Huilend op de bank’

In de uitzending - voor een keer op zondagavond, vanwege de finale van het Eurovisie Songfestival op zaterdag - vertelt de 39-jarige Geertje Jorritsma over hoe ze na tweeënhalf jaar nog steeds kampt met de gevolgen van een corona-infectie. Ze heeft hierdoor veel last van concentratieproblemen en vermoeidheid, met veel gevolgen voor haar en haar gezin. Zo moest ze haar werk opzeggen. ,,Ik moet veel rusten op een dag, om de avond nog een beetje te kunnen redden”, vertelt de moeder van kinderen van 4, 6 en 8 jaar. ,,Ik kan niet de moeder zijn die ik vroeger was. Niet mee naar de dierentuin of het zwembad.”

Om toch nog te kunnen genieten van de leuke dingen in het leven, is ze een half jaar geleden gestart met gitaarspelen. Ze zingt er ook bij, wat Niels van der Laan en Jeroen Woe na al het songfestivalgeweld van de afgelopen dagen op een idee brengt: met een goed ‘creative team’ om haar heen, kan Jorritsma vast de opvolger van Mia en Dion worden. En mooi ‘awareness’ brengen op het gebied van long covid, want daar schort het nogal aan.

Het duo kruipt daarom in de huid van Duncan Laurence en zijn partner Jordan Garfield - plus hondje Conald, vernoemd naar songfestivalcommentator Cornald Maas - die Jorritsma à la Mia en Dion zullen klaarstomen voor een optreden. Als Jorritsma een stukje van haar liedje over long covid speelt, hoort ‘Duncan Laurence’ het meteen. ,,Heel goed, maar ik voel als creative director samen met mijn partner dat dit anderhalve toon hoger moet”, zegt hij met een dikke knipoog naar problemen met de zuiverheid van het songfestivallied Burning daylight.

Zelfgeschreven tekst

Daarna zien 2,1 miljoen mensen - Even tot hier is het best bekeken programma van de avond - het optreden van Jorritsma. Ze wordt de studio ‘ingebeamd’, want echt naar Hilversum afreizen is te veel voor haar. Muzikaal ondersteund door de mannen van Rowwen Hezé en componist Miguel Wiels zingt Jorritsma haar zelfgeschreven lied Laat me niet in de steek.

En dat raakt veel kijkers thuis, zo blijkt. ‘Dit tv-fragment mag wat mij betreft meteen in de Canon van de Nederlandse televisie. Wat aangrijpend én subliem om een longcovidpatiënt met een eigen geschreven lied een podium te geven. Fantastisch gedaan, en ... een brok in mijn keel!’ schrijft kijker Ron Magnée op Twitter. Ook longcovidpatiënt Ilse is diep geraakt. ‘Ik zit momenteel huilend op de bank.’ Meerdere mensen geven Jorritsma ‘douze points’ om in songfestivaltermen te blijven. Anderen schrijven dat ze het ‘weergaloos’ vinden, of een uitzending ‘om elke dag te herhalen’.

Net geen kijkcijferrecord

Oud-Tweede Kamervoorzitter Frans Weisglas vindt het ‘erg goed’. ‘De heren van Even tot hier als creative directors voor de zingende longcovidpatiënt Geertje Jorritsma. Wat zong ze mooi. Laat de minister van Volksgezondheid het zien als serieuze aansporing om onderzoek te doen naar long covid.’ Ook een andere kijker is onder de indruk. ‘Diep respect voor Geertje en haar nummer over long covid. Hoe grappig Niels en Jeroen het ook maakten door de persiflages (wat echt hilarisch was, trouwens!), gaan ze uiteindelijk toch respectvol met de situatie om en geven haar een podium. Echt heel tof.’

De satirische show is met 2,1 miljoen kijkers het best bekeken tv-programma van zondag en de best bekeken aflevering van dit seizoen. Van der Laan en Woe verbreken hiermee net niet hun eigen kijkcijferrecord. Dat staat nog op een aflevering uit december 2021, waar 2,3 miljoen mensen naar keken. In die aflevering werden BN’ers op de hak genomen die de show stalen tijdens de huldiging van Max Verstappen.

