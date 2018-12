Lord of the Rings’ Gollem scoort als May: ‘We’re in a nasty mess, my precious’

Serkis zet in dit uiterst vermakelijke filmpje een angstaanjagend realistische parodie neer rond de brexit. Zodra het akkoord op tafel wordt gelegd, begint ‘ze’ te sissen. ,,Kostbaar... Dit is het, onze deal! Ja, ja, we nemen de controle over ons geld, onze grenzen, onze wetten en onze blauwe paspoorten weer in handen.’’



In de LOTR-films van Peter Jackson is zijn foeilelijke karakter Gollem (met de bewegingen en de stem van Serkis) overwegend kwaadaardig. Zijn tweede persoonlijkheid, de hobbit Sméagol, is trouwer van aard. Op dat contrast speelt Serkis nu ook in. Via het amusante pingpongspel wil hij pleiten voor een tweede referendum om uiteindelijk alsnog in de Europese Unie te blijven.