Loretta Schrijver geopereerd aan darmkanker, nog in ziekenhuis met complicaties

Interview Actrice Robin Wright: ‘In de stilte van de natuur sta je in verbinding met je ziel’

18 juni Na alle commotie rond House of Cards verlangde Robin Wright naar iets radicaal anders. In haar regiedebuut Land speelt ze een vrouw die kiest voor een back to basic-leven in de ongerepte natuur van Canada. ,,Een helende ervaring”, aldus de actrice in een gesprek met deze krant.