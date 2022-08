Loretta Schrijver keert terug bij Koffietijd na operaties: ‘Het gaat heel goed’

Dat melden de makers van het RTL 4-programma vandaag. De eerste twee weken van het nieuwe seizoen is ze nog niet van de partij vanwege opnames voor The Masked Singer , maar daarna zit ze (vanaf 12 september) als vanouds aan tafel met Quinty Trustfull en Pernille La Lau.

Schrijver ging vorig jaar mei onder het mes nadat bij haar een beginnende fase van darmkanker was vastgesteld. In eerste instantie werd gedacht aan een ziekenhuisverblijf van een paar dagen, maar vanwege complicaties moest ze zo’n zes weken blijven.

Eenmaal uit het ziekenhuis vond ze het nog te zwaar om weer aan het werk te gaan bij Koffietijd, mede omdat ze zo vroeg moet opstaan en het programma live is. Aan het einde van het jaar was ze wel te zien als panellid in The Masked Singer, dat vooraf wordt opgenomen. Begin dit jaar was ze wederom afwezig bij Koffietijd vanwege een hersteloperatie.