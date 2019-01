Loterijhondje Frekkel in race voor reclameprijs Gouden Loekie 2018

De Stichting Ether Reclame (STER) heeft vanavond de tien Nederlandse tv-commercials bekendgemaakt die in race zijn voor de jaarlijkse reclameprijs Gouden Loekie 2018 . Het filmpje met het inmiddels beroemde Staatsloterij-keffertje Frekkel is één van de kanshebbers.

Volgens de STER, een organisatie die in Nederland reclames verzorgt op publieke zenders, wordt donderdag 24 januari duidelijk welk bedrijf met de felbegeerde trofee naar huis gaat. De Gouden Loekie is een publieksprijs, oftewel de kijkers bepalen wie het beeldje wint. Vorig jaar won de kerstcommercial Appie Christmas’ van Albert Heijn de prijs. De tegenhanger van de Gouden Loekie is de Loden Leeuw voor de meest irritante reclame van het jaar. Die ging in december naar de Eyelove-commercial met René Froger.

Dit zijn, in willekeurige volgorde, de genomineerden voor de Gouden Loekie 2018. Stemmen kan hier.

Lieke - Calvé Pindakaas

Help Ons Redden - Dierenbescherming

Now You Can | Parking - Heineken

Alles voor een geweldige kerst bij Jumbo - Jumbo

Ga voor goud - Lidl

Eerste avondje uit - McDonald’s

Familietradities zijn er om door te geven - PLUS

Goed eten is samen eten - PLUS

Geef vrijheid door! - Rijksoverheid