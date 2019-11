Louis C.K. onder vuur na Holocaust-grap

In Tel Aviv vertelde Louis C.K. zijn Israëlische publiek dat hij ‘liever in Auschwitz zou zijn dan in New York City'. Waarna hij toevoegde: ,,Ik bedoel nu, niet toen het nog open was.” Hoewel zijn publiek de grap ontving met applaus en gelach, krijgt de komiek er op social media behoorlijk van langs.



De 52-jarige komiek woonde jarenlang in New York, maar zegt de miljoenenstad nu te haten. Hij raakte twee jaar geleden bij het grote publiek uit de gratie nadat The New York Times onthulde dat hij vrouwen seksueel had geïntimideerd door ongevraagd in hun bijzijn te masturberen. Over het schandaal maakte Louis C.K. meerdere grappen tijdens zijn show. ,,Ook als ze ja zeggen, doe het dan alsnog niet, want het is niet erg populair.”