Louis van Gaal in Slimste mens: 'Kleine kans dat ik trainingspak nog aantrek’

GALERIJ

Hoorde u het Philip Freriks ook zeggen over de puzzelronde? ,,Altijd lastig.” Zwaar overdreven natuurlijk. Het lijkt er juist op dat deze ronde steeds eenvoudiger wordt. Vaak hoef je alleen een zinnetje af te maken om het woord te raden. ‘Het zal Je kind maar...?’ ‘Kat op het spek....?’ ‘Op het rechte...?’ ‘Motor met zij....?’ Denken ze nu echt dat we zijwiel zeggen? Of motor met zijwind? Zijtak misschien?

Nee, dan liever de galerijronde. Acht plaatjes met één verband. Dat is even piekeren en prakkiseren. Ook voor die de jonge politieke belofte Laurens Dassen. Die zát toch moeilijk te kijken bij de plaatjes. Het eerste: een muis en een meisje dat haar vinger op de lippen deed: sssst. Laurens zei eerst ‘cavia’, daarna ‘muis’ en toen ‘stil’. Op ‘muisstil’ kwam hij niet. Op het volgende plaatje stond een poesje met hartjes. Laurens zei: ‘katje, hartjes, liefde op eerste gezicht’. Aan ‘poeslief’ dacht hij niet. De bijvoeglijke naamwoorden afgeleid van dieren, ze waren niet aan hem besteed. En in plaats van ‘kiplekker’, ‘hondsmoe’ en ‘apetrots’ rolden ineens de vreemdste uitdrukkingen uit zijn mond. ‘Snurken als een hond’, ‘zo slim als een aap’ en ‘zo snel als een mug’. Dat belooft wat als de voorman van Volt straks onder hoogspanning bij de interruptiemicrofoon staat...

DE KANDIDAAT



Ooit schreef een oud-sportcollega in een wedstrijdverslag van PSV dat het ‘niet lang kon duren of Jan Heinze zou worden opgeroepen voor het Nederlands elftal’. Dat duurde natuurlijk wel lang, want Heinze was een Deen. U begrijpt: jarenlang werd mijn collega daaraan herinnerd. Ik moest hieraan terugdenken bij de vraag: welke Nederlandse politieke partij werd in 1948 opgericht? Het antwoord van de sympathieke nieuwslezeres Nejifi Ramirez: D66. ,,Heel onwaarschijnlijk”, mompelde Maarten van Rossem. Hoe lang zullen haar NOS-collega’s Nejifi hiermee plagen?

Toch hulde voor Nejifi; zij durft tenminste in die stoel te zitten waar tal van andere BN’ers, halve-BN’ers en net-niet-BN’ers te kakkerig zijn. En je kunt toch zomaar je moment van glorie pakken. Zoals Marc-Marie Huijbregts. Zijn deur naar de uitgang stond op dag 2 wagenwijd open met een reuzenachterstand op Laurens Dassen (317 tegen 150 seconden), maar zijn revival was sensationeel met scores op het familiediner, de strippenkaart, Stravinsky, astma en Kamagurka.

MAARTENS MOMENTJE

Kijkersvragen aan Maarten van Rossem, ze zijn om te smullen. Het favoriete eten? De leukste leraar? Houdt hij van vissen? Ene mevrouw Clara uit Eindhoven vroeg het jurylid of hij een tip had voor haar puberdochter: ‘Om zich net zo weinig van anderen aan te trekken als u.’ Van Rossem (‘Ik trek me wel degelijk iets aan van anderen, anders zou ik asociaal zijn, of autistisch’) had een antwoord als op een tegeltje:,, Je kunt jezelf voorzien van een zekere zelfverzekerdheid door te zorgen dat je goed op de hoogte bent en nagedacht hebt over die informatie.”

Daar kon kandidaat Bram Douwes, verslaggever van PowNed, iets van leren. Hij raakte verstrikt in een ingewikkeld verhaal over Shakespeare, Hamlet en Lanseloet van Denemerken. Waar had Maarten het nou net over gehad? Zelfverzekerdheid gebaseerd op kennis. ,,De jouwe op drijfzand”, grapte Huijbregts.

Over zelfverzekerdheid gesproken: Louis van Gaal mocht ook een Wat-weet-u-van-filmpje inspreken. Dat moet, net als de opnamen, ook een paar maanden geleden zijn gebeurd. Op gedecideerde toon zei hij: ,,De kans dat ik ooit nog mijn trainingspak aan doe, is niet zo heel groot.”

Waarna hij Portugal bewierookte, het land waar hij ‘met zijn Truus woont’. ,,Het enige wat eraan ontbreekt is een pratende slang, maar voor de rest is het een paradijs op aarde. Wat weet u trouwens van Adam en Eva?”

We weten van alles over Adam en Eva, net als Marc-Marie Huijbregts, maar we weten ook dat Van Gaal weer bondscoach schijnt te worden van het Nederlands elftal. Gaat hij tóch weer dat trainingspak aantrekken, of verschijnt hij straks in kostuum op het veld?

