Love Actually, maar dan in het echt

Slim van de NPO om de nieuwe reeks Liefde is… vlak voor kerst te beginnen. Want in deze periode moeten zelfs de meest cynische zielen onder ons grabbelen naar een zakdoekje zodra Robert ten Brink op kerstavond in de bus stapt om verre geliefden te herenigen.



Ik verheug me overigens net zo hard op Love Actually eerste kerstdag, ook al heb ik de film al zeker 14 keer gezien en kan ik hem van voor tot achter dromen. Ik kijk uit naar het dansje van minister-president Hugh Grant door Downing Street 10, het geweldige huwelijksaanzoek van Colin Firth in een Portugees restaurant en elke keer hoop ik tegen beter weten dat Alan Rickman dit keer niet bezwijkt voor de goedkope sloerie van kantoor, omdat zijn vrouw Emma Thompson zoveel leuker is dan zij.