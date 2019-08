Lowlands heeft nog niets gehoord van A$AP Rocky: ‘We wachten de rechtszaak af’

Lowlands heeft nog niets vernomen van het management. "We hebben nog niet gehoord dat de show wordt gecanceld. We wachten het af", zegt een woordvoerder tegen BuzzE. Wel zijn ze al bezig met een plan B. De zegsman wil niets zeggen over de mogelijke vervanger van de Amerikaanse rapper. Wel is de organisatie optimistisch dat als A$AP Rocky niet kan komen er gewoon een andere goede act het podium beklimt.

De Amerikaan wordt verdacht van mishandeling bij een vechtpartij in Stockholm op 30 juni. De rapper, die ruim een maand in de cel zat in Zweden, beweert uit zelfverdediging te hebben gehandeld. De rechtbank in Stockholm besloot vrijdag dat hij de uitspraak in zijn zaak in vrijheid mag afwachten, waarna hij gelijk in een privévliegtuig naar huis is gevlogen.