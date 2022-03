Lubach en Abbring deden meer goed voor de vrouwen dan die dramfeministe bij VI Vandaag

Arjen Lubach had op geen beter moment kunnen beginnen met zijn Avondshow. Even vreesde ik dat de oorlog in Oekraïne het hem verduveld lastig of misschien wel onmogelijk zou maken om een grap te maken over welk onderwerp dan ook. Maar hij bewijst avond na avond dat je zelfs om veel dingen die rondom Oekraïne spelen heus mag gniffelen of soms zelfs hardop kunt lachen.