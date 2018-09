Lubach-filmpje NRA genomineerd voor web-'Oscar'

Het filmpje van het programma Zondag met Lubach over de Amerikaanse wapenlobbyclub NRA is genomineerd voor een Lovie Award in de categorie komedie. Deze 'Oscars van het Europese web' worden jaarlijks uitgereikt aan het beste en meest creatieve digitale werk in Europa.

De uitreiking vindt plaats in oktober. Het is al de tweede maal dat het VPRO-programma van producent Human Factor in de race is voor de prijs. Zondag met Lubach won vorige jaar een Lovie Award voor de veelbekeken introductie van Nederland voor de Amerikaanse president Donald Trump.

Lubach laat in een korte reactie weten zeer vereerd te zijn met de nominatie. ,,Ik denk dat ik in de finale een nummer van Whitney Houston ga doen", meldt hij. In de humoristische video over de NRA halen presentator Arjen Lubach en zijn team keihard uit naar de machtige Amerikaanse wapenlobbyclub.

Nonsensical Rifle Addiction