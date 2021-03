Lubach lanceert Keezer’s Quest om kiezer te helpen in het woud aan meningen

VIDEO The Crown wint Golden Globe voor beste dra­ma-se­rie, ook ‘Charles en Diana’ in de prijzen

10:16 De Netflix-serie The Crown is bij de uitreiking van de Golden Globes uitgeroepen tot beste tv-serie in de categorie drama. Ook Emma Corrin en Josh O’Connor, die de rollen van prinses Diana en prins Charles spelen in het vierde seizoen van The Crown, vielen beiden in de prijzen. Ze wonnen in de categorie beste acteur en actrice van een televisiedrama. Het is voor beide acteurs de eerste Golden Globe.