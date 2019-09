LuckyTV-maker Sander van de Pavert start vijfdelige talkshow

Lubach maakt kans op ‘Oscar van Europese web’ met Nations Lea­gue-film­pje

17:07 Arjen Lubach scoort weer eens over de grens. Het programma Zondag met Lubach is dit jaar wederom in de race voor een Lovie Award, een 'Oscar van het Europese web'. Het gaat om een filmpje waarin Lubach probeert uit te leggen hoe de UEFA Nations League werkt en wat landen precies kunnen winnen. De sketch uit november 2018 werd bijna een miljoen keer bekeken op YouTube.