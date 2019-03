Luizenmoeder en Van Erp winnen vakprijs voor scenaristen

De Luizenmoeder, een van de grootste televisiehits van het afgelopen seizoen, werd geschreven door acteurs Ilse Warringa en Diederik Abbinge en Eva Aben. Niemand in de stad was de verfilming die regisseur Michiel van Erp heeft gemaakt van de roman van Philip Huff over drie met het leven worstelende studenten. Het scenario is van Huff en Marnie Blok. De korte film Tienminutengesprek werd geschreven door Renske de Greef.



Het Netwerk Scenarioschrijvers reikte vanmiddag een speciale Zilveren Pen uit aan cultuurminister Ingrid van Engelshoven. De D66-bewindsvrouw kreeg de award als blijk van waardering voor haar aandacht voor scenaristen en als stimulans om de dialoog met makers voort te zetten.



De Gouden Pen, voor de meest succesvolle Nederlandse film van het jaar, ging naar Jandino Asporaat en Maarten Swart voor hun scenario van Bon Bini Holland 2. De populaire komediehit vol typetjes trok inmiddels meer dan 700.00 bezoekers (waarvan ruim 400.000 in 2018).