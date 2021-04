Luizenmoeder-film eerder dan verwacht in de bioscoop

Game of Thro­nes-actrice Natalie Dormer in het geheim bevallen van eerste kind

13:32 Actrice Natalie Dormer en haar partner David Oakes zijn in het geheim ouders geworden van hun eerste kind. De Britse actrice, onder meer bekend van haar rol in Game of Thrones, maakte dat zelf bekend in een aflevering van de podcast That’s After Life.