Luizenmoeder Jennifer Hoffman in verwachting

Hoffman is inmiddels zo’n twintig weken zwanger, zo deelt ze met haar bijna 150.000 volgers. De blondine, die op de foto poseert in een pittoresk straatje met haar handen op haar buik, grapt dat er een kleine viking in de maak is. ‘Half Nederlands, kwart Amerikaans, kwart Frans’, doelt ze op haar Nederlandse afkomst en die van haar partner, de Frans-Canadese kok Dorian.



De actrice maakt nog niet bekend of ze een jongen of meisje verwacht. Onder haar foto regent het felicitaties. Zo reageert actrice Sanne Vogel met meerdere hartjes en wensen ook Simon Keizer, Hanna Verboom en Soundos El Ahmadi haar veel geluk toe.



Hoffman leerde Dorian in 2018 kennen in een restaurant waarvan hij mede-eigenaar is. Terwijl Jennifer op haar maaltijd wachtte, voerden de twee diepe gesprekken die ervoor zorgden dat de vonk oversloeg. Voor Dorian had de blondine een relatie met Luizenmoeder-acteur Henry van Loon.