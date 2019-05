Luke Perry duikt op in trailer Once Upon a Time in Hollywood

Columbia Pictures heeft de nieuwe trailer van Quentin Tarantino’s Once Upon a Time in Hollywood gelanceerd. Daarin is naast hoofdrolspelers Brad Pitt en Leonardo DiCaprio ook de op 4 maart overleden acteur Luke Perry te zien.

Het is de laatste filmrol voor Luke Perry, bekend uit Beverly Hills 90210 en Riverdale. Hij overleed eerder dit jaar aan de gevolgen van een beroerte.

De negende film van Quentin Tarantino speelt zich af in het Los Angeles van 1969, een tijd waarin alles aan het veranderen is. TV-ster Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) en zijn vaste stuntdubbel Cliff Booth (Brad Pitt) proberen aan de bak te komen in een filmindustrie die ze bijna niet meer herkennen.

