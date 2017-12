Luke Skywalker was een vloek en een zegen

George en Amal Clooney bang dat hun baby's medepassagiers storen

4:13 George en Amal Clooney zijn de trotse ouders van tweeling Ella en Alexander, maar vinden het vervelend als medepassagiers in het vliegtuig last hebben van hun baby's. Dat meldt Page Six. Daarom deelde het stel op een vlucht naar Londen geluiddempende koptelefoons uit aan hun medereizigers, mocht de tweeling het op een krijsen zetten.