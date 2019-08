Luuk Ikink en vrouw kijken niet op tegen vroeg opstaan: ‘Bij ons is het altijd ochtend’

Luuk Ikink en Simone Wijnands zijn getrouwd, hebben twee kinderen en twee katten, zijn nieuwsjunks en gaan iets nieuws doen . Vanaf dinsdag bespreekt het paar speciaal voor deze krant elke werkdag in twintig minuten in een podcast het nieuws van de dag.

Een kleine waarschuwing voor de luisteraars van de nieuwe dagelijkse podcast OchtendPod, van het echtpaar Luuk Ikink en Simone Wijnands. Wees voorbereid op de miauwende en/of spinnende katten Alfred en Henry, het kraken van de cracker die Luuk als ontbijt neemt en babyfoongeluid vanuit de kamer van jongstgeborene Jelka, die later deze maand haar eerste verjaardag viert.

Lees ook Luuk Ikink en zijn vrouw Simone Wijnands iedere ochtend te horen op deze site met dagelijkse podcast Lees meer

Broertje Lieuwe, bijna 4, kan op een onbewaakt ogenblik ook zijn opwachting maken in het dagelijkse intermezzo van ongeveer twintig minuten dat tv-maker Ikink (36, o.a. RTL Late Night, RTL Boulevard) en freelance radiomaker Wijnands (35, o.a. Radio 2, RTV Utrecht en haar eigen podcast Podnataal) vanaf dinsdag voor deze krant gaan verzorgen. Elke ochtend om 6 uur moet de OchtendPod online staan op de site, in de app en op de reguliere platforms als Spotify en iTunes.

De twee zitten niet in een studio, maar nemen het thuis op, aan de keukentafel van hun karakteristieke woning in het midden van het land. Vanaf hun stoelen kijken ze bij het opnemen door de ruiten van de openslaande deuren zo naar het grasveld, de planten en struiken in hun diepe tuin. Een rustgevend decor, maar zo rustig wordt het de komende tijd niet.

Hoe gaan jullie het voor elkaar krijgen om elke dag om 6 uur een actuele aflevering te hebben? Om half vijf opstaan?

Ikink, zelfverklaard avondmens: ,,Dat hoeft gelukkig niet altijd, we kunnen ’s avonds rond elf uur mee loeren in wat er de volgende ochtend in de krant staat. En we hebben natuurlijk voortdurend de beschikking over de app. Ergens tussen elf en zes moeten we het opnemen. En als het heel vroeg is, lukt dat ook. We praten nu al elke dag bij het ontbijt over het nieuws, het enige verschil is dat we er straks een microfoon bij houden.’’

Wijnands, zelfverklaard ochtendmens: ,,Het wordt misschien pittig, maar we denken dat het wel zal lukken. Wij moeten er altijd aan denken dat het voor de luisteraar ochtend is. Hij of zij schuift bij ons aan tijdens het ontbijt. Ook als we het ’s avonds opnemen, moeten we dat nog steeds uitstralen.’’

Ikink: ,,Bij ons is het altijd ochtend.’’

Volledig scherm © Koen Verheijden

Wat mogen we verwachten?

Wijnands: ,,De luisteraar moet het gevoel hebben dat hij even lekker is bijgekletst en op een vrolijke manier wakker is geworden.’’

Ikink: ,,Het is eigenlijk een voorbeschouwing op wat je zelf later die dag gaat doen met je collega’s bij de koffiemachine. We hebben de beschikking over het AD en zeven regionale kranten, dus er is een heleboel informatie beschikbaar. We bespreken wat ons aanspreekt en bij groot nieuws in de ochtend hebben we nog de mogelijkheid om de podcast te actualiseren.’’

We kunnen jullie niet zien, maar wat moeten we ons voorstellen?

Ikink: ,,Dat we in ons huispak tegenover elkaar zitten aan de keukentafel. De kinderen liggen nog op bed, hoewel ik niet uitsluit dat de babyfoon eens aangaat. We drinken thee bij het ontbijt, ik eet een cracker met iets hartigs als filet americain.’’

Wijnands: ,,En ik eet kwark met blauwe bessen en een handje granola. En dat je als luisteraar bij ons thuis bent, merk je ook op het moment waarop een van onze katten op tafel springt.’’

Ikink: ,,We hebben een proefopname opgenomen, toen werden we inderdaad behoorlijk lastig gevallen door Henry en Alfred.’’

Wat is in de OchtendPod de meerwaarde van jullie huwelijk?

Ikink: ,,Iedereen die een relatie heeft, weet dat je tegen je partner anders praat dan tegen een collega of een goede vriend. Simone is tegen mij veel kribbiger dan tegen andere mensen.’’

Wijnands: ,,Dat denk ik wel, ja.’’

Ikink: ,,Dat ga je dus horen. Wij kennen elkaar van de school voor journalistiek in Zwolle. Toen wij in 2005 iets met elkaar kregen, dachten we heel veel gemeen te hebben. Maar sindsdien ben ik er ook achter gekomen dat we over heel veel dingen juist niet hetzelfde denken. Dat werkt in de relatie goed, maar in de podcast ook. Je kunt een discussie krijgen die even oplaait en daarna ga je weer gewoon verder.’’

Was het liefde op het eerste gezicht op die school?

Wijnands: ,,Nee, onze eerste kennismaking had met werk te maken. We deden een studieopdracht voor radio en moesten die samen uitvoeren. Dat ging heel goed, we hadden meteen een klik. Daarna zijn we eerst vrienden geworden.’’

Ikink: ,,En heb ik vervolgens drie jaar lang avances moeten maken.’’

Wijnands: ,,Nee, zo was het niet.’’

Ikink: ,,Jawel, het duurde toch drie jaar?’’

Wijnands: ,,Ja, maar je hebt niet doorlopend avances gemaakt.’’

Ikink: ,,Nee, dat is waar. Het lijkt nu trouwens wel alsof we al zijn begonnen met de podcast.’’

Daarover gesproken: als jullie het ’s ochtends vroeg opnemen, heeft het avondmens Luuk Ikink dan een ochtendhumeur?

Ikink, lachend: ,,Nou, ik vind dat Simone chagrijniger is. Zie ik ook terug in ons zoontje Lieuwe, die is dan ook chagrijnig.’’

Wijnands: ,,Ik ben helemaal niet chagrijnig in de ochtend, ik ben altijd meteen ‘aan’ en jij bent nog een beetje wazig.’’

Ikink: ,,Dat kan ik niet ontkennen. Ik moet opstarten, maar wel op een leuke manier. Als een klassieke auto. Vriendelijk brommend.’’